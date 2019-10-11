Турция отказалась прекращать военную операцию в Сирии

Турция отказалась прекращать военную операцию в Сирии
Турция настроена решительно. Фото: Pixabay

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.

«К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить эту операцию. А теперь уже мы не отступим», — заявил он, сообщает РИА Новости.

Ранее Турция просила прекратить США военную поддержку курдских формирований. Вечером в среду турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. В США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах начала военной операции «Источник мира» в Сирии. Он отметил, что турецкие власти были вынуждены начать операцию ввиду поставки американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG). Глава МИД Турции заявил, что США хотели вывести своих военных, но этого не случилось.

источник мира Сирия турция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Полюстровском проспекте перевернулся мусоровоз
В результате ДТП с фурой на «Скандинавии» погиб человек
Хакеры атаковали почтовую систему российского посольства в Латвии
Турция отказалась прекращать военную операцию в Сирии
На «Скандинавии» Chevrolet Aveo влетел в фуру
Президент Белоруссии отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
В Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Спасатели срезали крышу ...
Работницы петербургского онкоцентра пожаловалась на маленькую зарплату