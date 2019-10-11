Турция отказалась прекращать военную операцию в Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.

«К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить эту операцию. А теперь уже мы не отступим», — заявил он, сообщает РИА Новости.

Ранее Турция просила прекратить США военную поддержку курдских формирований. Вечером в среду турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. В США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах начала военной операции «Источник мира» в Сирии. Он отметил, что турецкие власти были вынуждены начать операцию ввиду поставки американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG). Глава МИД Турции заявил, что США хотели вывести своих военных, но этого не случилось.