В Турции озвучили причины операции в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах начала военной операции «Источник мира» в Сирии.

Он отметил, что турецкие власти были вынуждены начать операцию ввиду поставки американского вооружения силам самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает CNNTurk.

Глава МИД Турции заявил, что США хотели вывести своих военных, но этого не случилось. Турция предпринимала попытки к совместному патрулированию с войсками США.

При этом он отметил, что США не могут распоряжаться воздушным пространством Сирии, потому что существует решение ООН по борьбе с терроризмом, а Турция является членом коалиции.

Вечером в среду Анкара объявила о начале операции «Источник мира» против курдских формирований в Сирии. К утру четверга появились сообщения о первых жертвах. Тем временем США уже готовят санкции своему партнеру по НАТО.

Турция считает курдское ополчение угрозой своей безопасности и террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая борется за создание автономии на юго-востоке Турции.

Анкара опасается, что, в случае если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит турецких курдов на аналогичный шаг в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию в Сирии в рамках соглашения, подписанного в 1998 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что перед началом операции в Сирии турецкий лидер позвонил российскому президенту Владимиру Путину, который призвал его взвесить ситуацию.