Путин призвал Эрдогана взвесить ситуацию перед началом военной операции в Сирии

Перед началом операции в Сирии турецкий лидер позвонил российскому президенту Владимиру Путину, который призвал его взвесить ситуацию.

Путин также выразил опасение, что военные действия могут нанести ущерб сирийскому урегулированию, сообщает РИА «Новости».

После того как США практически самоустранились из сирийского конфликта, президент Турции объявил о начале военной операции против курдских формирований и «Исламского государства» (организация запрещена в России). Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Эрдоган объявил начало операции «Источник мира» в Сирии.