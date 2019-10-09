Эрдоган объявил начало операции «Источник мира» в Сирии

Эрдоган объявил начало операции &#171;Источник мира&#187; в Сирии
Турция настроена решительно. Фото: Pixabay

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начинает операцию «Мирное небо» на границе с Сирией.

Главная цель этой операции, как сообщил глава Турции, заключается в борьбе с террористическими организациями и курдскими формированиями, которые разбойничают на территории южной турецкой границы с Сирией.0

Данная же операция поможет навести порядок в это районе и обеспечить безопасность, тогда беженцы из Сирии смогут вернуться в свой дом.

На данный момент на этой границе, как передал Reuters корреспондент CNN Turk с места событий, происходят взрывы, применяется авиация, огонь открыт неподалеку от сирийского городка Рас-эль-Айн.

Ранее GazetaSPB сообщила, что с космодрома Байконур запустили «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками.

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