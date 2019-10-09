На Байкануре запустили «Протон-М»

Территория Байконура арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Фото: Pixabay

Территория Байконура арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Фото: Pixabay

С космодрома «Байканур» в Казахстане запустили ракету-носитель, относящуюся к тяжелому классу, с ней европейские и американские спутники.

«Протон-М» запущена с европейским телекоммуникационным спутником Eutesat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1. Они выйдут на орбиту за 15 часов 54 минуты.

Прошло около 10 минут после запуска, когда «Протон-М» сбросил разгонный блок «Бриз-М», оставив его на суборбитальной траектории.

Блок «Бриз-М» должен будет 5 раз активировать двигатели, чтобы космические аппараты попали на их целевые орбиты.

Отделиться Eutesat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 должны к раннему утру 10 октября, около 4:54 по московскому времени.

Этот старт стал уже 4-м по счету для «Протона-М» в этом году, а для России вообще 19-м.

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