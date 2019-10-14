Петербургский бюджет за 9 месяцев освоили на 66%

Петербургский бюджет за 9 месяцев освоили на 66%
За прошедшие девять месяцев этого года Петербург освоил 434,9 млрд. Фото: pixabay

На начало октября расходная часть городского бюджета за текущий год составила 66%, заявил председатель комитета финансов Алексей Корабельников в ходе заседания правительства Петербурга.

За прошедшие девять месяцев этого года Петербург освоил 434,9 млрд, что составляет порядка 66% от 659,24 млрд рублей, запланированных на расходы бюджета на 2019 год после осенней корректировки.

Также, согласно планам, городская казна за 2019 год должна пополниться на 607,28 млрд рублей, к октябрю этот план выполнили на 75,2%, что составляет 456,59 млрд рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов внес поправки к текущему годовому бюджету города.

Поправка в законопроект городского бюджета позволит снизить дефицит на 2,2 миллиарда рублей. Такого результата получится достигнуть путем уменьшения доходной части почти на 1,5 миллиарда рублей и сокращения расходной части на 3,5 миллиарда рублей.

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