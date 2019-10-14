Владимир Познер считает уход тележурналистов в Интернет вынужденным

Владимир Познер считает уход тележурналистов в Интернет вынужденным
Владимир Познер. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Накануне в сети появилось видео с монологом Владимира Познера, гед известный журналист рассказывает, что ведущие разных программ ушли с телевидения из-за того, что их разогнали.

Так, журналист Владимир Познер уверен, что его коллеги тележурналисты выпускают свои программы в Интернете в формате YouTube, это не их желание. По его мнению, их просто выгнали с телевидения и они вынуждены делать так.

В качестве примера Владимир Владимирович привел историю Леонида Парфенова, который сейчас активно занимается своим YouTune-каналом. Познер считает, что Парфенов просто был вытеснен с телевидения, у него не оставалось выбора.

Также известный тележурналист отметил, что качественные программы всегда найдут свою вдумчивую аудиторию. Он привел пример с популярным блокбастером, о котором забудут через неделю, и фильм Федерико Феллини «Восемь с половиной», сказав, что Феллини останется, а про автора блокбастера никто и не вспомнит.

Ранее GazetaSPB сообщила, что футболист Оздоев опроверг какие-либо отношения с Тиной Канделаки.

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Владимир Познер считает уход тележурналистов в Интернет вынужденным
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