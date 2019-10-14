Онколог прокомментировал сплетни о скорой кончине Заворотнюк

Онколог прокомментировал сплетни о скорой кончине Заворотнюк
Состояние актрисы на данный момент неизвестно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Врач онколог в эфире телеканала НТВ прокомментировал слухи, распространившиеся вокруг болезни российской актрисы.

Так, еще недавно социальные сети облетела новость о том, что Анастасия Заворотню находится в сопоре и ей осталось жить меньше 48 часов.

Врач-онколог рассказал НТВ, чему верить, а чему нет. По словам специалиста, об оставшемся времени, днях и часах, уместно задумываться лишь в случае механической травмы мозга. Но при наличие заболевания, которое уже долго длится, говорить о 48 часах совершенно неуместно.

Кроме того, врач отметил, что решение перевести пациента из одной клиники в другую может принимать либо врачебный консилиум, либо родственники больной.

Напомним, что некоторое время назад стало известно о выписке Анастасии Заворотнюк из больницы в состоянии частичного паралича. Также сообщалось, что она переведена в центр для лечения тяжело больных.

Никакой официальной информации нет.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Познер считает уход российских тележурналистов в Интернет вынужденным.

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