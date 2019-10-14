Минздрав разрешит родственникам посещать больных в реанимации в любое время суток

В Министерстве здравоохранения РФ предложили допускать родственников к пациентам реанимаций в любое время суток. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Также в Минздраве предложили допускать к больным, находящимся в отделениях реанимации, не являющихся родственниками лиц, но при условии, что пациент даст на это свое согласие. Допуск перечисленных лиц хотят разрешить в любое время суток, однако для ночных посещений потребуется получить разрешение от руководства медучреждения, сообщает «Российская газета».
Кроме того, согласно положениям документа, предложено снять ограничение на число посетителей в палате и запрет на посещения детьми, не достигших возраста 12 лет.
Отмечается, что медперсонал все еще будет иметь право на отказ в посещениях больных.
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