«Мостотрест» достал из Фонтанки обломки решетки после ДТП с автокраном

Упавшая после ДТП решетка в Фонтанку. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Упавшая после ДТП решетка в Фонтанку. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

«Мостотрест» достал все-таки из Фонтанки фрагменты решетки, которые рухнули в реку после ДТП с автокраном.

После инцидента с автокраном выяснилось, что напротив дома 44 по набережной Фонтанки в воде находилась решётка, сообщили в пресс-службе регионального департамента Росприроднадзора.

Специалисты обратились к «Мостотресту» с просьбой убрать обломки решетки попавшей в воду после падения автокрана, после чего соответствующие меры были приняты.

Напомним, инцидент с автокраном произошел в субботу, 5 октября, на набережной реки Фонтанки.

Автокран упал в реку, когда его водитель решил протереть боковое зеркало и поставил машину на ручник. За доли секунд автокран снес несколько секций ограждения и упал в воду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Фонтанке все еще плавают решетки, упавшие после ДТП с автокраном.