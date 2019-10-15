Правоохранители назвали причину частичного обрушения пятиэтажки в Приморье

Сотрудники следственного управления СК РФ по Приморскому краю назвали возможную причину частичного обрушения в пятиэтажке в поселке Новонежино.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская заявила, что причиной обрушения в доме мог стать неисправный водонагреватель. По ее словам, неисправный водонагреватель находился в ванной комнате соседней квартиры от той, где погибла женщина, сообщает РИА Новости.

Обрушение произошло в многоквартирном жилом доме 23 по улице Авиаторов в поселке Новонежино. Один человек погиб, еще 19 смогли самостоятельно эвакуироваться. На месте работают экстренные службы.

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