Петербургское метро присоединилось к масштабному флэшмобу Tetris Challenge

Сотрудники петербургского метрополитена поддержали популярный флэшмоб.

В сети появились снимки, сделанные работниками петербургского метрополитена. На снимке штатный автомобиль организации, три сотрудника и аккуратно и выверено сложенные детали инвентаря служащих.

Напомним, что флэшмоб Tetris Challenge начался в сентябре этого года тогда сотрудники полиции города Цюрих выложили в Интернет фотографии с инвентарем — картинка напоминала конструкцию из игры Tetris по своему стилю и композиции.

Россияне перехватили эстафету в конце сентября. Во флэмобе принимают участие сотрудники различных спецслужб, специалисты разных профессий.

Ранее GazetaSPB сообщила, что участие во флэшмобе Tetris Challenge приняли госавтоинспекторы.