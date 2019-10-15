Петербургское метро присоединилось к масштабному флэшмобу Tetris Challenge

Петербургское метро присоединилось к масштабному флэшмобу Tetris Challenge
Все большее количество организаций принимает участие во флэшмобе. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Сотрудники петербургского метрополитена поддержали популярный флэшмоб.

В сети появились снимки, сделанные работниками петербургского метрополитена. На снимке штатный автомобиль организации, три сотрудника и аккуратно и выверено сложенные детали инвентаря служащих.

Напомним, что флэшмоб Tetris Challenge начался в сентябре этого года тогда сотрудники полиции города Цюрих выложили в Интернет фотографии с инвентарем — картинка напоминала конструкцию из игры Tetris по своему стилю и композиции.

Россияне перехватили эстафету в конце сентября. Во флэмобе принимают участие сотрудники различных спецслужб, специалисты разных профессий.

Ранее GazetaSPB сообщила, что участие во флэшмобе Tetris Challenge приняли госавтоинспекторы.

метрополитен санкт-петербург
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Петербургское метро присоединилось к масштабному флэшмобу Tetris Challenge