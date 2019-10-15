Россиянку, попавшую под санкции США, задержали в Минске

Россиянку, попавшую под санкции США, задержали в Минске
Запрос на задержание Анны Богачевой поступил из США. Фото: https://pixabay.com/

Гражданка Российской Федерации Анна Богачева, обвиняющаяся во вмешательстве в американские выборы, задержана в Минске.

Задержание произошло в воскресенье, 13 октября, около 22 часов вечера. Запрос на арест был отправлен из США. По информации агентства РИА Новости, Анна Богачева вместе со своей семьей отправилась на отдых, с ней были супруг и малолетний ребенок.

На данный момент, предположительно, задержанная связалась с российским консульством в Минске. Однако официального подтверждения этому нет.

Напомним, что дело о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году расследовалось американскими спецслужбами на протяжении нескольких лет. Доказательств вины граждан РФ нет, однако под санкции попали три компании и тринадцать человек, среди которых Анна Богачева.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Америка не выдала визы дипломатам России для участия в Генассамблее ООН.

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