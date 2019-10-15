«Лесопилка» против объединения с «Тряпкой»

Ученый совет Лесотехнического университета намеревался обсудить вопрос объединения ВУЗа с Университетом технологий и дизайна на собрании в закрытом режиме.

Сегодня, 15 октября, в «Лесопилке» прошло заседание ученого совета, о проведении которого сообщили днем ранее, в понедельник, 14 октября. Изначально, как сообщает Piter.TV, ректор Лесотехнического университета Юрий Беленький предполагал, что собрание пройдет в закрытом режиме.

Однако преподаватели сочли правильным позволить всем желающим, среди которых много студентов, присутствовать при обсуждении судьбы образовательного учреждения. На данный момент, комиссия не согласна с необходимостью объединения с «Тряпкой», Университетом промышленных технологий и дизайна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о заявлении членов Российской академии наук в поддержку «Лесопилки».