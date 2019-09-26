Академики РАН вступились за «лесопилку»

Деятели науки считают, что лесное хозяйство, экологию и промышленность необходимо развивать на базе Лесотехнического университета. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Деятели науки считают, что лесное хозяйство, экологию и промышленность необходимо развивать на базе Лесотехнического университета. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Лесотехнический университет имени Кирова хотят объединить с Университетом технологий и дизайна. Российская академия наук выступила против.

Этот вопрос был представлен на обсуждение сегодня, 23 сентября, на заседании научного совета РАН. По мнению членов академии, ущерб может быть нанесен не только имиджу обоих заведений. Важнее, что страна может лишиться самого старого лесотехнического вуза России, с более чем двухсотлетней историей.

Академики обратились за помощью в министерство образования с просьбой о разработке соответствующей программы развития. Кроме того, члены РАН выразили мнение в необходимости организации исследований в экологических и промышленных сферах.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о проекте создания кампуса Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкине.