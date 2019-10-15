Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде

Лондонский суд одобрил апелляцию по всем пунктам и полностью отменил решение 2018 года.

Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что одобрены все пункты апелляции, а решение, принятое нижестоящей инстанцией в 2018 году полностью отменено.

Также сообщается, что до вынесения конкретного судебного решения сохранится «всемирный арест активов».

Кроме того, судьи приняли решение, что банк имеет все основания для судебного разбирательства по иску о полной выплате почти 2 миллиардов долларов с процентами равными 3 миллиардам долларов.

Суду еще предстоит вынести окончательное решение.

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