Первые электронные паспорта могут выдать в марте 2020 года

Первые электронные паспорта могут выдать в марте 2020 года
От бумажных паспортов откажутся в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 марта 2020 года в Москве могут запустить эксперимент по выпуску и выдаче электронных паспортов. Соответствующий проект указа разработала Минкомсвязь РФ.

Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Опробовать систему предлагается в Москве. Многофункциональные центры столицы могут начать выдавать паспорта в виде носителя с чипом. На нем будет содержаться информация о владельце: ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС и другие сведения.

Цель эксперимента — разработать и запустить инфраструктуру для выдачи электронных паспортов и оценить эффективность инициативы.

Подготовка к запуску пилота может начаться уже в декабре.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что внедрять электронные паспорта начнут в Москве в 2020 году. Прекратить выдачу бумажных планируется в 2022 году.

минкомсвязь москва паспорт электронный паспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге предложили приравнять тату на кошках к жестокому обращению с ...
Активисты просят реформу после ухода Рублевского из комитета по благоустройству
За 31 секунду неизвестный украл картину Сальвадора Дали
Станция метро «Шушары» сохранит свое название
МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург
Первые электронные паспорта могут выдать в марте 2020 года
Житель Петербурга пожаловался в полицию на радужные шторы