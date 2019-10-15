Первые электронные паспорта могут выдать в марте 2020 года

От бумажных паспортов откажутся в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

От бумажных паспортов откажутся в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 марта 2020 года в Москве могут запустить эксперимент по выпуску и выдаче электронных паспортов. Соответствующий проект указа разработала Минкомсвязь РФ.

Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Опробовать систему предлагается в Москве. Многофункциональные центры столицы могут начать выдавать паспорта в виде носителя с чипом. На нем будет содержаться информация о владельце: ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС и другие сведения.

Цель эксперимента — разработать и запустить инфраструктуру для выдачи электронных паспортов и оценить эффективность инициативы.

Подготовка к запуску пилота может начаться уже в декабре.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что внедрять электронные паспорта начнут в Москве в 2020 году. Прекратить выдачу бумажных планируется в 2022 году.