«Двор Нельсона» на Петроградке хотят очистить от стрит-арта

Жители не понимают, почему коммунальные службы хотят снова сделать двор серым и скучным. Фото: Вконтакте

Жители не понимают, почему коммунальные службы хотят снова сделать двор серым и скучным. Фото: Вконтакте

Неформальную достопримечательность, дворик Нельсона, расположенный во дворе дома №6 по улице Полозова хотят очистить от народного творчества.

Такое решение приняли петербургские власти. Жилкомсервис №1 намерен избавиться от того, что многие годы уличные художники создавали в рамках небольшого двора. 8 ноября организация планирует провести голосование, чтобы предоставить жителям возможность самостоятельно решить судьбу достопримечательности.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря: кто-то защищает необычное пространство, кто-то недоволен гуляющими под окнами подростками и туристами.

Отметим, что свое название двор получил в честь художника и барда Нельсона Искандаряна, который стал создателем культового для горожан и туристов места.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что активисты запустили в социальных сетях флешмоб #ЗащитимСПбГУ.