Мужчина без ступней попал в лужскую больницу

Мужчина без ступней попал в лужскую больницу
У пациента сафиксировали сильное алкогольное отравление. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Пациент был настолько пьян, что не мог выговорить собственное имя.

Несколько дней назад, 14 октября, в больницу города Луга поступил пожилой мужчина-инвалид в состоянии сильнейшей алкогольной интоксикации.

Известно, что мужчина был так пьян, что с трудом выговорил собственное имя — Анатолий, татуировка «Толя» на запястье подтвердила его слова.

Из особых примет у Анатолия были отсутствие обеих ступней, татуировки в виде полумесяца, черта и гитары, она расположилась на левом бедре.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полиции удалось задержать мужчину, объявленного на родине в международный розыск.

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