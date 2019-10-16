В петербургском бизнес-центре лифт сорвался с девятого этажа

Больше часа люди внутри лифта находились, в прямом и переносном смыслах, в подвешенном состоянии. Фото: https://pixabay.com

Больше часа люди внутри лифта находились, в прямом и переносном смыслах, в подвешенном состоянии. Фото: https://pixabay.com

В Северной столице в бизнес-центре «Мельник» с девятого этажа сорвался лифт, внутри которого находились пассажиры.

К счастью, трагического падения удалось избежать, благодаря установленным аварийным распоркам. Однако люди, находившиеся внутри лифта, ожидали спасения больше часа, не зная, сорвется ли он вновь.

О происшествии сообщает «Фонтанка». По словам одного из пострадавших, они пролетели около полутора метров, затем с потолка стала сыпаться пыль и двери лифта покосились. Мастер, которого сразу же вызвали, приехал в бизнес-центр лишь через час, все это время людей спасали лишь аварийные распорки.

Поскольку лифт застрял в пространстве между этажами, пострадавших пришлось извлекать через проем сверху.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти на женщину в лифте напал злоумышленник и ограбил её.