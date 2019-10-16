Патриарх Кирилл назвал либерализм греховным

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в либерализме греховность. Свою точку зрению он объяснил тем, что в основе идеологии лежит человек, а не Бог.

«В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — заявил патриарх.

С речью он выступил на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) в Петербурге, сообщают РИА Новости.

Либеральная идея, как отметил патриарх Кирилл, состоит в том, чтобы ставить самого себя в центр жизни. Она предполагает отказ от авторитетов и власти.

Он также вспомнил, что Петербург был центром революции на заре XX века. Причиной этого стало то, что среди образованных интеллигентных людей было много очарованных либеральной идеей, подчеркнул патриарх.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Петербург 15 октября.