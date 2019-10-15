Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург

Патриарх Кирилл является учеником митрополита Никодима, который с 1963 года являлся митрополитом Ленинградским и Ладожским. Фото: Baltphoto

Патриарх Кирилл является учеником митрополита Никодима, который с 1963 года являлся митрополитом Ленинградским и Ладожским. Фото: Baltphoto

Глава Русской православной церкви прибыл в епархию Северной столицы, чтобы принять участия в мероприятии, посвященному 90-летию его духовного наставника.

Патриарх Кирилл является учеником известного и выдающегося деятеля митрополита Никодима. В Петербурге проводится торжественное мероприятия в честь 90-летия со дня рождения митрополита. Сегодня, 15 октября, глава РПЦ нанес визит в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в этом событии.

В ходе праздника патриарх возглавил Божественную литургию, которая состоялась в 10:00 утра в Троицком соборе Александро-Невской лавры. После этого состоялась заупокойная лития возле могилы митрополита Никодима. В 16:00 в Синем зале епархиального управления, в рамках торжественного вечера, состоялась премьера документального фильма, посвященному церковному деятелю, и концерт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пресс-секретарь патриарха Кирилла покинул свой пост.