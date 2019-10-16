У гимназии на Восстания началась арт-эпидемия «Скитлстрянки»

У гимназии на Восстания началась арт-эпидемия &#171;Скитлстрянки&#187;
"Скитлстрянка" на улице Восстания. Фото: vk.com/burstonelink

В центре Петербурга уличный художник Леша Бурстон создал новый арт-объект. Во дворе у гимназии №209 на улице Восстания появилась работа под названием «Скитлстрянка».

Новый арт-объект представляет собой одиннадцать ярких полусфер зеленого, оранжевого, желтого и красного цвета. По средине каждой из них изображен логотип популярного бренда жевательных конфет Skittles.

Работа отсылает к одной из реклам сладостей. Её цель — поднять настроение горожан серой осенью и спасти от хандры.

«Этой осенью меня хандрит, и новые работы даются с трудом. «Скитлстрянка» — яркое пятно во дворах около гимназии 209. Надеюсь, эта работа поднимет настроение паре прохожих «, — сказал художник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на парковке у гипермаркета OBI в Петербурге создали арт-объект в виде продуктовой тележки на постаменте. Горожане окрестили его памятником покупателю.

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У гимназии на Восстания началась арт-эпидемия «Скитлстрянки»
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