В Петербурге открыли памятник покупателям

В Петербурге на парковке у гипермаркета OBI установили арт-объект. Импровизированный памятник покупателям и обществу потребления воздвиг художник lonesome_grass.

О новой работе он рассказал в instagram. Собой монумент представляет тележку на большой скалистой глыбе.

«Кусок скалы, оставленный по середине огромной парковки супермаркета. Пустующий постамент для одинокого героя, для героя, застывшего над пропастью», — написал художник.

В хэщтегах к посту автор инсталяции отметил такие слова как #потребление, #кризис и #пабликарт.

Lonesome_grass — уличный художник, который работает в жанрах и техниках тотальной инсталляции и паблик арта. Свою настоящую личность он держит в тайне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге создали арт-объект «Выход из зоны комфорта». Автором работы выступил уличный художник Loketski.