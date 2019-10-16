Промышленная компания Петербурга вышла на турецкий рынок

Крупнейший российский производитель водонагревателей «Термекс» открыл завод, занимающийся выпуском газовых котлов в Турции.

По мнению экспертов, расширение производства может позволить предприятию вывести продукцию на международный рынок. Однако в то же время специалисты высказывают опасения, что в Турции российская компания может столкнуться с крупными европейскими конкурентами.

Как сообщает РБК, компания «Термекс» открыла новое производство в провинции Измир. На данный момент завод планирует выпускать 100 тысяч газовых отопительных котлов в год. Непосредственно в Турции будет реализовываться лишь часть продукции, остальное отправят в страны СНГ, Азии, Европы и России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за первые две недели октября восемь производителей авто подняли цены на свои модели в России.