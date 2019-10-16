Восемь автомобильных компаний изменили цены в России за две недели

За первые две недели октября восемь производителей машин изменили ценовую политику на модели, продающиеся в России.
Большая часть компания повысила цены на свои авто. Среди них и представители отечественного автопрома: УАЗ поднял цены на внедорожники, увеличение стоимости составило от 5 до 20 тысяч рублей. Кроме того, подорожала Chevrolet Niva, ценник модели стал выше на 7-9 тысяч рублей.
Легковые автомобили также стали дороже. Производитель Skoda Rapid поднял цены на популярную модель на 18-20 тысяч рублей. В списке подорожавших автомобилей седан Peugeot 408, чья стоимость выросла на 12 тысяч. Увеличилась стоимость Kia Cerato: в зависимости от комплектации, заплатить придется на 20-30 тысяч рублей больше.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители России больше не смогут ездить без номеров на новых автомобилях в течение десяти дней.