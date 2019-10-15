Россиянам запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Однако вторичного рынка новый закон не коснется, владельцы подержанных авто по-прежнему будут должны зарегистрировать транспортное средстве в течение 10 дней. Фото: https://pixabay.com

Однако вторичного рынка новый закон не коснется, владельцы подержанных авто по-прежнему будут должны зарегистрировать транспортное средстве в течение 10 дней. Фото: https://pixabay.com

С 1 января следующего года вступит в силу закон о запрете на передвижение автомобилей без номеров в течение десяти дней после покупки.

Ранее владельцы машин могли ездить без госномеров до десяти дней, ожидая их получение. После внесенных изменений автомобили будут регистрировать сразу у дилера.

По информации Autonews.ru, десятидневный срок, предоставляемый для постановки нового транспортного средства на учет, отменят. Получать госномера автомобили будут сразу в автосалоне. В связи с этим, с 2020 года автодилеры будут обязаны пройти специальную проверку, а также выполнить ряд требований. Это необходимо для получения статуса «специализированной организации», что позволит компаниям самостоятельно регистрировать новые авто.

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