Дженнифер Энистон сделала первую публикацию в Instagram

Голливудская актриса Дженнифер Энистон завела профиль в Instagram и выложила первую фотографию с «Друзьями». Снимок опубликован 15 октября.

В опубликованном кадре помимо актрисы присутствуют звезды культового сериала «Друзья», а в частности Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри.

«А теперь мы друзья еще и в Instagram. Привет, Instagram», — так Энистон подписала снимок.

За сутки количество отметок «Мне нравится» под постом перевалило за 10,5 миллионов. На профиль 50-летней знаменитости подписались уже более девяти миллионов пользователей.

Дженнифер Энистон наиболее известна по роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья», выходившего на экраны с 1994 по 2004 год. За эту роль актриса удостоилась премий «Эмми» и «Золотой глобус».

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