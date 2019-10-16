Горнолыжные трассы в Лапландии подготавливают к началу сезона

Оснежение спусков могут начать уже в ночь на эту субботу. Фото: pixabay

Оснежение спусков могут начать уже в ночь на эту субботу. Фото: pixabay

На севере Финляндии горнолыжные курорты ждут отрицательных температур для подготовки трасс к предстоящему сезону.

Некоторые финские горнолыжные курорты уже поставили снежные пушки на склоны. Речь идет, в частности, о курортах Леви, Юлляс и Саариселкя. Оснежение трасс готовы начать сразу после того, как отметка на столбиках термометров опустится до пяти градусов ниже нуля, сообщает служба новостей Yle.

По данным издания, оснежение спусков могут начать уже в ночь на эту субботу. На северо-западе Лапландии также собираются запустить пушки в грядущие выходные.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Финляндии решили поселить мужчин и женщин в общих казармах. В рамках эксперимента финские власти собираются поселить вместе мужчин-срочников и женщин-добровольцев.