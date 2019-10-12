В Финляндии решили посетить мужчин и женщин в общих казармах

В Финляндии решили посетить мужчин и женщин в общих казармах
Минобороны Финляндии приступило к подготовке проведения эксперимента. Фото: https://pixabay.com

В рамках эксперимента финские власти собираются поселить вместе мужчин-срочников и женщин-добровольцев.

В некоторых отрядах финской армии организуют общие казармы: в них и мужчины, и женщины будут жить вместе. Такой подход рассматривается в рамках эксперимента, армейские служащие будут участвовать в нем добровольно.

Это решение приняли после опроса, проведенного Главным штабом Финляндии среди женщин, служащих в армии. Они считают, что, из-за отдельных казарм, остаются вне сообщества остальных призывников, это доставляет им дискомфорт. Также, результаты опроса показали, что общие казармы могли бы поспособствовать более рациональному использованию помещений.

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