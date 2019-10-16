Маленькая девочка смогла перелезть через «непреодолимую» стену Трампа

Маленькая девочка смогла перелезть через &#171;непреодолимую&#187; стену Трампа
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Восьмилетняя американка всего за несколько секунда смогла забраться на пятиметровую копию пограничной стены президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп в сентябре заявил во время поездки на границу с Мексикой, что его пограничная стена является «практически непреодолимой», а ее неприступность была одобрена альпинистами.

Активист из Соединенных Штатов Рик Вебер создал точную копию стены, использовав заявленные размеры и последние изображения, и позвал альпинистов, взрослого мужчину и ребенка, для того, чтобы проверить, действительно ли прототип стены Трампа способен остановить нелегалов, сообщает AmericaRU.com.

В результате «эксперимента» 29-летний мужчина смог перелезть через стену, при этом одной рукой жонглируя шариками. А восьмилетней девочке понадобились считанные секунды на то, чтобы взобраться на копию стены.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Трамп: «США пора выйти из бесконечных войн»

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Маленькая девочка смогла перелезть через «непреодолимую» стену Трампа
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