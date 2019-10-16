Женщина из Индии установила рекорд, родив ребенка с помощью ЭКО в 75 лет

Женщина из Индии установила рекорд, родив ребенка с помощью ЭКО в 75 лет
Отцу новорожденной девочки исполнилось 80 лет в этом году. Фото: pixabay

Жительница индийского штата Раджастан 75-летняя Прабха Деви родила недоношенного ребенка, который был зачат при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как сообщает издание The Sun, вес малышки при рождении был менее 700 грамм. Медики подключили девочку к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас ее состояние постепенно стабилизируется. Отцу новорожденной девочки исполнилось 80 лет в этом году.

Предыдущий рекорд был установлен жительницей Индии Эрраматти Мангаямма, которая забеременела в 74 года благодаря той же процедуре. Она родила двух девочек при помощи кесарева сечения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дагестанская свадьба побила два мировых рекорда. Она стала самой многонациональной и многолюдной.

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