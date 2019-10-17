Неизвестный похитил норковое манто у жителя Соснового Бора

Неизвестный похитил норковое манто у жителя Соснового Бора
Неизвестный похитил шубу стоимостью 25 тысяч рублей. Фото: pixabay

В городе Сосновый Бор Ленобласти неизвестный вынес из квартиры норковое манто. Все случилось в среду, 16 октября, в одном из домов на проспекте Героев.

Со слов 46-летнего заявителя, в его квартиру проник злоумышленник, похитил оттуда шубу и скрылся с места происшествия. Рабочий научно-исследовательского института оценил ее в 25 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Правоохранители приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о краже в магазине «Миллион цветов». Неизвестный вытащил деньги из незакрытого кассового аппарата.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража ленобласть
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Неизвестный похитил норковое манто у жителя Соснового Бора