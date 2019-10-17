Петербуржец поплатился за «липовую» медсправку

Петербуржец поплатился за &#171;липовую&#187; медсправку
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Фото: Baltphoto

Житель Северной столицы стал фигурантом уголовного дела за предоставление поддельной медицинской справки при замене водительских прав.

«Липовое» свидетельство, которое мужчина предоставил полиции, он купил на просторах Сети. Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

31-летний петербуржец обратился в отдел полиции Калининского района города на Неве 13 октября 2019 года. Мужчина намеревался заменить водительское удостоверение по истечении срока действия. Однако полицейских смутило, что на предоставленной им медицинской справки не было защитных знаков. Нарушитель рассказал, что документ он получил через курьера.

На данный момент в отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новые автомобили будут передаваться владельцам с уже полученными государственными номерными знаками.

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