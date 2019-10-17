В Кингисеппе застолье обернулось двойным убийством

После инцидента на улице Воскова преступник выбросил орудие убийства в реку Луга. Фото: Google View

После инцидента на улице Воскова преступник выбросил орудие убийства в реку Луга. Фото: Google View

В городе Кингисепп Ленинградской области дружеская посиделка закончилась поножовщиной.

Об инциденте стало известно в четверг, 17 октября. По сведениям жителя Кингисеппа, 24-летнего молодого человека, в одном из домов города на улице Воскова сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины тридцати двух лет. Рядом находился владелец квартиры, которого в тяжелом состоянии отправили в медицинское учреждение.

Подозреваемым оказался житель деревни Новопятницкое Кингисеппского района Ленобласти. Следствие предполагает, что причиной убийства послужил конфликт на почве алкогольного опьянения всех участников вечеринки. Мужчина ударил жертву ножом, а затем нанес тяжелые травмы хозяину. Злоумышленник покинул место преступления, оставив своего приятеля без помощи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одной из школ Новосибирска обнаружили тело ученицы.