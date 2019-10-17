Люксембургский банк хочет обанкротить киностудию, снявшую «Улицы разбитых фонарей»

Люксембургский банк хочет обанкротить киностудию, снявшую &#171;Улицы разбитых фонарей&#187;
Полюбившийся зрителям сериал снимали на площадке "Прогресс-студии". Скриншот: YouTube

В Арбитражный суд Петербурга и области поступил иск от люксембургского банка East-West United Bank S.A. Организация требует признать банкротом «Прогресс-студию».

ООО «Прогресс-студия» осуществляла съемки популярного телесериала «Улицы разбитых фонарей». Компания является частью швейцарского холдинга New Century Distribution GmbH, который принадлежит бывшему российскому медиамагнату Владимиру Гусинскому.

Иск о банкротстве, поданный банком Люксембурга, был зарегистрирован в понедельник, 14 октября. Сумма, указанная в иске, не называется.

Отметим, что выручка ООО «Прогресс-студии» за 2018 год в открытых источниках не указана. За 2017 год чистая прибыль компании составила 4,5 миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что правообладатели Лунтика подали в суд на женщину, использовавшую персонажа с нарушением авторских прав.

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