Люксембургский банк хочет обанкротить киностудию, снявшую «Улицы разбитых фонарей»

В Арбитражный суд Петербурга и области поступил иск от люксембургского банка East-West United Bank S.A. Организация требует признать банкротом «Прогресс-студию».

ООО «Прогресс-студия» осуществляла съемки популярного телесериала «Улицы разбитых фонарей». Компания является частью швейцарского холдинга New Century Distribution GmbH, который принадлежит бывшему российскому медиамагнату Владимиру Гусинскому.

Иск о банкротстве, поданный банком Люксембурга, был зарегистрирован в понедельник, 14 октября. Сумма, указанная в иске, не называется.

Отметим, что выручка ООО «Прогресс-студии» за 2018 год в открытых источниках не указана. За 2017 год чистая прибыль компании составила 4,5 миллиона рублей.

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