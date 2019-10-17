Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия

Организаторы &#171;Евровидения&#187; ответили на украинские правила участия
Грядут очередные скандалы. Фото: Pixabay

Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.

Организаторы ежегодного масштабного музыкального события «Евровидение» прокомментировали строгие правила участия в национальном отборе Украины. Так, в штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС) отметили, что все правила и ограничения устанавливает только сама организация.

А именно, как сообщается, есть только два ограничения: на момент финала исполнителю должно быть не меньше 16 лет, артист может представлять на конкурсе только одну страну в один год.

Напомним, что Украина установила свои правила национального отбора и запретила участвовать тем, кто выступал на территории России в период с 2014 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что украинских артистов не пускают на «Евровидение» из-за гастролей в России.

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Украинских артистов не пускаю на Евровидение из-за выступлений в России
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