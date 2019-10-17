В Озерках горит двухэтажный частный дом

Очевидцы поделились фотографиями происшествия в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы поделились фотографиями происшествия в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Фото: https://vk.com/spb_today

Сегодня вечером, 17 октября, в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся частный особняк.

Сведения о возгорании поступили на пульт дежурного 17:20. Как сообщила gazeta.spb.ru пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, площадь пожара на данный момент возросла до трехсот квадратных метров.

Пожар произошел в двухэтажном доме на Первомайском проспекте. Возгоранию присвоили ранг 1-бис. Эпицентром огня стала кровля пристройки особняка. О причинах пожара ничего не сообщается.

Информации о пострадавших также не поступала.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти сегодня, 17 октября, произошел пожар. В результате возгорания частный дом был полностью уничтожен. Пожарные тушили постройку в течение часа.