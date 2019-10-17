В Агалатово полностью выгорел жилой дом

В Агалатово полностью выгорел жилой дом
Дом полностью выгорел. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дом. Все произошло в среду, 16 октября, в деревне Агалатово.

Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На них видно, что огонь охватил постройку. Пользователи отметили, что дом полностью сгорел.

Как сообщили в ГУ МЧС по области, в ликвидации огня были задействованы два пожарных наряда МЧС и 7 огнеборцев. Сотрудники боролись с огнем час.

Сведений о пострадавших не поступало. Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о ДТП в Петербурге. Участниками аварии стали две легковушки, одна из машин получила серьезные повреждения.

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