Половина российской молодежи готова отказаться от наличных

Кроме того, как выяснилось, не нужны бумажные деньги примерно половине людей с высоким доходом. Фото: Pixabay

Кроме того, как выяснилось, не нужны бумажные деньги примерно половине людей с высоким доходом. Фото: Pixabay

Почти половина российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет готова отказаться от наличных денег в пользу безналичного расчета.

Кроме того, как выяснилось, не нужны бумажные деньги примерно половине людей с высоким доходом, в том числе руководителям высшего и среднего звена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платежной системы «Мир».

При этом не готовы целиком отказаться от бумажных денег пенсионеры (81%), работники сферы обслуживания (66%) и люди с доходом ниже 20 тыс. рублей (64%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что банковскую карту владельца смогут заблокировать, если будут замечены странные транзакции. Ввести нововведение в законодательство предложила Ассоциация банков РФ.