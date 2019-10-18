Обвиняемый во взрыве в петербургском метро заявил о давлении следствия

В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд допросил обвиняемого по делу о взрыве петербургском метрополитене между станциями. Аброр Азимов заявил, что был вынужден дать показания из-за давления. Его задержали 17 апреля 2017 года. По предположению следствия, он вместе со своим братом Акрамом финансировали теракт.

В день задержания Азимов признался, что был знаком с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим взрыв.

Как сообщает ТАСС, от данных показаний Азимов отказался. С его слов, он сделал это после того, как его отца отправили из столицы в Киргизию, так как до этого момента боялся за его жизнь.

Азимов также добавил, что террорист был ему не знаком, а о происшествии узнал из новостей.

Напомним, что в результате взрыва 3 апреля 2017 года погибли 15 человек.

Ранее в GazetaSPb сообщали о тайных свидетелях, которые дали показания о трагическом происшествии в городе. Речь идет о взрыве в метро.