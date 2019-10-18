Компания из Гатчины заплатит штраф за то, что наняла на работу экс-чиновника

Компания из Гатчины заплатит штраф за то, что наняла на работу экс-чиновника
Общая сумма назначенного штрафа составляет 70 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Организация из Гатчинского района Ленинградской области заплатит штраф размером 50 тысяч рублей. Её владельцу придется заплатить еще 20 тысяч.

Два штрафа на общую сумму 70 тысяч рублей назначены компании из-за нарушения бюрократических правил: новый сотрудник пришел в организацию из администрации Гатчинского района. По закону, компания должна была оповестить о трудоустройстве экс-чиновника администрацию.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти, ООО «Тэрра» нарушило антикоррупционное законодательство. Сотрудник, ранее работавший в районной администрации, был трудоустроен организацией в 2017 году. Организация была обязана в течение 10 дней сообщить о найме бывшего госслужащего на предыдущее место работы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудниц одного из почтовых отделений Ленинградской области присвоила 107 тысяч рублей, полагавшихся ветерану ВОВ.

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Компания из Гатчины заплатит штраф за то, что наняла на работу экс-чиновника
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