Компания из Гатчины заплатит штраф за то, что наняла на работу экс-чиновника

Организация из Гатчинского района Ленинградской области заплатит штраф размером 50 тысяч рублей. Её владельцу придется заплатить еще 20 тысяч.

Два штрафа на общую сумму 70 тысяч рублей назначены компании из-за нарушения бюрократических правил: новый сотрудник пришел в организацию из администрации Гатчинского района. По закону, компания должна была оповестить о трудоустройстве экс-чиновника администрацию.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти, ООО «Тэрра» нарушило антикоррупционное законодательство. Сотрудник, ранее работавший в районной администрации, был трудоустроен организацией в 2017 году. Организация была обязана в течение 10 дней сообщить о найме бывшего госслужащего на предыдущее место работы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудниц одного из почтовых отделений Ленинградской области присвоила 107 тысяч рублей, полагавшихся ветерану ВОВ.