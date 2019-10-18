На Украине готовятся отразить масштабную агрессию России

На Украине готовятся отразить масштабную агрессию России
Вооруженные силы Украины готовы к отражению российской агрессии. Фото: https://pixabay.com/

Военные силы Украины считают, что Россия намерена проводить широкомасштабную военную агрессию.

Такое заявление сегодня, 18 октября, сделал замглавы Генерального штаба военных сил Украины Алексей Таран. По информации РИА Новости, никакими доказательствами свои слова об угрозе со стороны России Таран не подкрепил.

Однако он отметил, что Вооруженные силы Украины по всей границе страны готовы к отражению российской агрессии. Причем, подчеркнул Таран, защищать украинцы намерены не только непосредственно территории соприкосновения, но и границы с Белоруссией, «и дальше вблизи Крыма и Бессарабии».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, согласно правилам конкурсного отбора, артисты, представляющие Украину на Евровидении-2020, не смогут поехать, если выступали на территории России.

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