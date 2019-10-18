В Хельсинки представят постановку редкой оперы Римского-Корсакова

В театре Nukketeatteri Sampo, находящемся в столице Финляндии, состоятся показы одноактных опер Римского-Корсакова под руководством известного финского оперного режиссера.

Показ оперных спектаклей «Боярыня Вера Шелога» и «Кащей Бессмертный» в Хельсинки приурочен к 175-летию со дня рождения композитора Н. А. Римского-Корсакова. Обе оперы поставлены режиссером Вилле Саукконеном, который получал образование в ГИТИСе и говорит на русском языке, сообщает служба новостей Yle.

По словам режиссера, спектакли будут представлены на русском языке. Зрителям также будет предоставят текст на финском. По финансовым причинам музыкальное сопровождение будет состоять только из хора и фортепиано — оркестра нет.

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