В аптеке в Рыбацком скопилась очередь за инсулином и тест-полосками

С раннего утра 18 октября в аптеке в Рыбацком собралась внушительная очередь. Люди выстроились за льготными препаратами для страдающих сахарным диабетом.

Ажиотаж связан с привозом инсулина и тест-полосок по федеральной льготе. Петербуржцы отмечают, что иногда, чтобы получить препарат, приезжать нужно к открытию аптеки. В противном случае льготные препараты заканчиваются и приходится раскошеливаться.

«Инсулин моей мамы заканчивается за час, кто не успел и не стоял с 6 утра в очереди, покупает за свой счёт», — рассказала петербурженка в соцсетях.

Об очереди за лекарствами сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». В сеть выложили видео, на котором толпа людей столпилась на крыльце и внутри аптеки. Среди них много пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крупные сети аптек сокращают количество точек в Петербурге.