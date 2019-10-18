В Петербурге на час назад сдвинули проведение салютов в праздники

Петербургские власти на час сдвинули начало салютов в городе по праздникам. Теперь из будут запускать в девять или половину десятого вечера.

Как сообщает «Мойка78«, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил документ, корректирующий распоряжение от 2000 года о проведении в Петербурге массовых мероприятий. Соответствующий проект опубликован на сайте городской администрации.

Ранее запрещалось шуметь и запускать салюты с фейерверками на мероприятиях с 23 часов до 7 утра. Принятая норма сдвинула временные рамки на период с 22 часов до 8 утра. Исключением является ночь с 31 декабря на 1 января, когда весь мир празднует Новый год.

После принятия новой нормы салюты должны будут запускать на час раньше. По действующей норме они должны были заканчиваться к 23 часам — их запускали в 22 часа или в 22:30. Теперь же их будут запускать в 21 час или 21:30.

С учетом белых ночей в Петербурге салюты на День Победы, День города и День ВМФ будут не так ярко видны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роструд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздники.