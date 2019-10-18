Gazeta.SPb публикует фото клада, найденного в усадьбе Щербова в Гатчине

В музее-усадьбе художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли клад. Фотографии ценной находки публикует gazeta.spb.ru.

В тайнике на чердаке обнаружили альбом с набросками, фамильную печатку «Щербовъ» и конверт с личными документами. Клад, как рассказали gazeta.spb.ru в Музейном агентстве Ленобласти, был найден в сентябре. Однако из-за определенных процедур, по которым необходимо уведомить местные власти и Министерство культуры, широкой публике о находке сообщили в октябре.

Сейчас предметы находятся в музее. После они будут отправлены на государственную экспертизу для установления подлинности. В Ленобласти надеются на то, что Минкульт позволит сохранить клад в усадьбе Щербова.

«Мы очень бы хотели, чтобы это поступило в наш музей Щербова. Для музея это очень драгоценная находка, потому что мемориальных предметов художника сохранилось мало. В самом музее нет графики Щербова. Поэтому его альбом — действительно ценный клад», — рассказали в Музейном агентстве.

После архивные документы и редкие эскизы собираются представить в усадьбе. Увидеть предметы в доме художника, в случае положительного ответа Министерства культуры, смогут посетители музея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клад был обнаружен во время инженерного обследования чердака в усадьбе Щербова. Среди документов найдены метрическая выписка, заграничный паспорт, документы о дворянстве, завещание отца художника и государственные ценные бумаги.