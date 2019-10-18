Введение торгового сбора в Петербурге отложили до 2021 года

Мораторий на введение торгового сбора будет действовать до 2021 года.

Мораторий на введение торгового сбора будет действовать до 2021 года.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял решение отложить введение торговой пошлины до 2021 года.

О том, что градоначальник наложил мораторий на торговый сбор gazeta.spb.ru стало известно сегодня, 18 октября. Свое решение Александр Беглов озвучил на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства в Мариинском дворце.

Торговый сбор должны были ввести в Петербурге в 2020 году. Однако дополнительный год поможет исследовать условия, по которым будет взиматься новый налог. Кроме того, власти планируют учесть его в счет налогов из части городского бюджета.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лучшие воспитатели, классные руководители и педагоги получат от правительства Санкт-Петербурга денежные премии размером от 50 до 100 тысяч рублей.