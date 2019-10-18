Введение торгового сбора в Петербурге отложили до 2021 года

Введение торгового сбора в Петербурге отложили до 2021 года
Мораторий на введение торгового сбора будет действовать до 2021 года.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял решение отложить введение торговой пошлины до 2021 года.

О том, что градоначальник наложил мораторий на торговый сбор gazeta.spb.ru стало известно сегодня, 18 октября. Свое решение Александр Беглов озвучил на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства в Мариинском дворце.

Торговый сбор должны были ввести в Петербурге в 2020 году. Однако дополнительный год поможет исследовать условия, по которым будет взиматься новый налог. Кроме того, власти планируют учесть его в счет налогов из части городского бюджета.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лучшие воспитатели, классные руководители и педагоги получат от правительства Санкт-Петербурга денежные премии размером от 50 до 100 тысяч рублей.

александр беглов мораторий новости санкт-петербург смольный торговый сбор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежке
Таяние вечной мерзлоты обойдется России в 150 млрд в год
Введение торгового сбора в Петербурге отложили до 2021 года
Виновник ДТП на Богатырском проспекте безуспешно попытался сбежать
Лучшие учителя и воспитатели Петербурга получат денежные премии
Скоростной режим на трассе М-11 повысят до 130 км/ч
В Смольном опровергли ограничение скорости в историческом центре
В Петербурге мошенник снял с чужого банковского счета 42 тысячи