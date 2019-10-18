Введение торгового сбора в Петербурге отложили до 2021 года

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял решение отложить введение торговой пошлины до 2021 года.
О том, что градоначальник наложил мораторий на торговый сбор gazeta.spb.ru стало известно сегодня, 18 октября. Свое решение Александр Беглов озвучил на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства в Мариинском дворце.
Торговый сбор должны были ввести в Петербурге в 2020 году. Однако дополнительный год поможет исследовать условия, по которым будет взиматься новый налог. Кроме того, власти планируют учесть его в счет налогов из части городского бюджета.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лучшие воспитатели, классные руководители и педагоги получат от правительства Санкт-Петербурга денежные премии размером от 50 до 100 тысяч рублей.