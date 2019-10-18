На улице Оптиков водитель сбил пешехода на «зебре»

На улице Оптиков водитель сбил пешехода на «зебре»
В результате образовалась пробка. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пятницу, 18 октября, на улице Оптиков у дома 35/1 водитель сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Оптиков в Приморском районе Петербурга.

Инцидент произошел днем. Пешеход не удостоверился в безопасности перехода и начал переходить дорогу. В этот момент его сбил автомобиль. . На место происшествия прибыла выезжала бригада скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

В результате образовалась пробка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобиле.Как сообщили очевидцы, на Таллинском шоссе легковушка влетела в заднюю часть корпуса другого автомобиля, который отправился под грузовик.

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