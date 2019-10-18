Украинский истребитель «сдул» работников авиашоу

На бельгийском авиашоу Sanicole Airsow истребитель из Украины приземлился и «сдул» некоторых работников мероприятия.

Пользователи сети выложили в социальные сети видео с места событий. На кадрах видно, как выхлопные газы, которые истребитель выпустил при подготовке к взлету, фактически «сдувают» нескольких людей.

Мероприятие состоялось еще в сентябре, но видео с украинским Су-27 стало широко известно только сейчас. На нем можно наблюдать, как пилоты разворачивают судно на взлетной полосе, но выпускаемый им воздух сбивает с ног посетителей, стоящих рядом.

В результате маневра никто не пострадал, только «уложил» на землю некоторых сотрудников.

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